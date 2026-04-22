В Украине завершили ремонт участка нефтепровода "Дружба"

Торги продолжаются: Украина 22 апреля может возобновить поставки нефти через нефтепровод "Дружбу". По информации СМИ, таким образом Киев хочет как можно быстрее получить кредит ЕС в размере 90 млрд евро, который блокирует Будапешт.

Накануне Зеленский заявил, что "незалежная" завершила ремонт участка нефтепровода. А глава МИД Чехии сообщил, что Венгрия и Словакия подтвердили, что не станут препятствовать выделению кредита при условии возобновлении поставок.

Вопрос финансирования Киева может быть решен уже к вечеру. Ранее представители ЕС заявляли, что 22 апреля состоится саммит, на котором будет рассмотрен вопрос о выделении Украине кредита и введении против России очередного санкционного пакета.

В миреЕвропаУкраина

ВенгрияСловакиякредитнефтепровод Дружба