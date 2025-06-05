В Украине заявили, что запустят производство оружия в странах Запада для ВСУ

Киев планирует запустить производство оружия в странах Запада для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский министр обороны Умеров после встречи контактной группы в формате "Рамштайн".

По его словам, речь идет о совместном выпуске дронов, ракет, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы и других видов вооружения. Причем финансировать производство будут западные страны.

Сколько стран выразили желание участвовать в инициативе, не уточняется. Однако перспективы проекта вызывают сомнения. Financial Times пишет: Европа, несмотря на множество стартапов, сильно отстает в сфере производства вооружения из-за высокой стоимости производства.