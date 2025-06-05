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В Украине заявили, что запустят производство оружия в странах Запада для ВСУ
Киев планирует запустить производство оружия в странах Запада для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский министр обороны Умеров после встречи контактной группы в формате "Рамштайн".
По его словам, речь идет о совместном выпуске дронов, ракет, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы и других видов вооружения. Причем финансировать производство будут западные страны.
Сколько стран выразили желание участвовать в инициативе, не уточняется. Однако перспективы проекта вызывают сомнения. Financial Times пишет: Европа, несмотря на множество стартапов, сильно отстает в сфере производства вооружения из-за высокой стоимости производства.
Ранее сообщалось, что Лондон решил направить Киеву 100 тыс. дронов до апреля 2026 года. Поставки общей стоимостью более 470 млн евро станут частью масштабной программы военной поддержки Украины на сумму свыше 6 млрд долларов.