В Украине женщин-медиков обяжут становиться на воинский учет

В Украине объявили об обязательной постановке на учет всех медиков, причем, как дипломированных специалистов, так и студенток профильных колледжей и вузов. В случае неявки в ТЦК, как там называют военкоматы, нарушительница через 60 дней будет объявлена в розыск.



Эта карательная мера может означать одно: в Украине намерены объявить мобилизацию женщин. Для начала медиков, а потом, возможно, и остальных. Расширение категорий призыва обсуждается в Украине давно. Власти систематически зондируют возможность отправки в окопы молодежи, включая 18-летних и женщин.



До сих пор призывать их (из-за готовности населения к активному протесту) не рисковали. Однако, видимо, теперь дефицит живой силы на фронте становится просто катастрофическим.