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В украинскую армию будут набирать военнообязанных с 18 до 24 лет
Ряды ВСУ помолодеют. В скором времени они пополнятся теми, кому едва исполнилось 18 лет.
Зеленский заявил, что в украинскую армию станут привлекать военнообязанных с 18 до 24 лет. Детально над соответствующей инициативой кабмин страны начнет работу на следующей неделе. Киев нашел лазейку и обошел необходимость узаконить понижение мобилизационного возраста. Это удастся благодаря контрактной службе сроком на год.
Отмечается, что молодым людям предложат льготы и большие выплаты, а сама отправка на фронт, то есть подписание контракта, будет якобы делом добровольным.