В украинскую армию будут набирать военнообязанных с 18 до 24 лет

Ряды ВСУ помолодеют. В скором времени они пополнятся теми, кому едва исполнилось 18 лет.

Зеленский заявил, что в украинскую армию станут привлекать военнообязанных с 18 до 24 лет. Детально над соответствующей инициативой кабмин страны начнет работу на следующей неделе. Киев нашел лазейку и обошел необходимость узаконить понижение мобилизационного возраста. Это удастся благодаря контрактной службе сроком на год.