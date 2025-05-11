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В Варшаве на "Марше против миграции" поляки протестуют против нашествия нелегалов в страну
Тысячи консервативно настроенных поляков собрались в Варшаве на "Марше против миграции", негодуя насчет нашествия нелегалов в страну. Пресловутый забор в Беловежской пуще, оказалось, не помогает сдерживать потоки мигрантов, потому что основное их количество едет с запада - из Германии.
Протестующие призывали к отставке правительства премьера польского режима Туска. Участники не забыли и о том, что Варшава отказалась от требования репараций от Германии за Вторую мировую войну, и заявили: "Вместо миграции мы хотим возмещения ущерба".