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В Варшаве обвинили Киев в неблагодарности
Автор:Редакция news.by
Украино-польские отношения продолжают обостряться. В Варшаве обвинили Киев в неблагодарности после того, как украинцы стали массово возвращать польские государственные награды.
Глава президентской канцелярии подчеркнул: "Представители Украины легкомысленно возвращают награды, забывая о ранее полученной масштабной помощи с польской стороны".
Напомним, ранее Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла. Поводом стало присвоение одному из подразделений ВСУ почетного наименования в честь УПА.
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла из-за героизации УПА
Лишение ордена произошло по согласованию с Советом ордена Белого Орла