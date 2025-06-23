В Варшаве раскрыли, как в Польше себя ведут и чем занимаются украинские беженцы

Недавно стало известно, что власти Польши на пару с властями Германии намереваются лишить украинских беженцев соцподдержки. Ранее Польша уже урезала помощь переселенцам из Украины.

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Стоит отметить, что и сами украинцы сделали немало для того, чтобы польское общество так быстро от них устало. Например, они специально показывали стремление к роскошной жизни - ездили на дорогих авто и отдыхали в дорогих отелях, а еще хамили и дебоширили. В общем, наглели на глазах, о чем активно писала в прессе осенью 2024 года.

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Уже тогда изменения в настроениях польского общества были более чем очевидными. Прием украинских беженцев поддерживала только половина поляков, что стало самым низким результатом со времени начала СВО.

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Ведут украинцы себя не так, как должны вести почтительные и благодарные гости. Скорее наоборот, занялись криминалом. Кстати, среди мародеров, грабивших дома, которые пострадали от наводнения в 2024 году, в том числе были украинцы. Но еще больше оказалось на дорогах пьяных украинских водителей, которые стали наводить ужас на местное население.

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Дальше больше: переехал сам - помоги другим. Украинцы активно начали участвовать в нелегальном трафике мигрантов из Азии и Африки. И это вызывает отдельное раздражение в польском обществе.

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Дошло до того, что некоторые местные жители уже называют Польшу "малой Украиной", а неблагодарные гости все больше и дальше пытаются заставить поляков жить по украинским правилам.

Как желанные гости превратились в чернорабочих и попали в социальное рабство. Как Варшава наживается на беженцах. Почему украинцы в Польше стали разменной монетой. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Понятная политика".