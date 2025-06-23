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В Варшаве раскрыли, как в Польше себя ведут и чем занимаются украинские беженцы
Недавно стало известно, что власти Польши на пару с властями Германии намереваются лишить украинских беженцев соцподдержки. Ранее Польша уже урезала помощь переселенцам из Украины.
Стоит отметить, что и сами украинцы сделали немало для того, чтобы польское общество так быстро от них устало. Например, они специально показывали стремление к роскошной жизни - ездили на дорогих авто и отдыхали в дорогих отелях, а еще хамили и дебоширили. В общем, наглели на глазах, о чем активно писала в прессе осенью 2024 года.
Уже тогда изменения в настроениях польского общества были более чем очевидными. Прием украинских беженцев поддерживала только половина поляков, что стало самым низким результатом со времени начала СВО.
Ведут украинцы себя не так, как должны вести почтительные и благодарные гости. Скорее наоборот, занялись криминалом. Кстати, среди мародеров, грабивших дома, которые пострадали от наводнения в 2024 году, в том числе были украинцы. Но еще больше оказалось на дорогах пьяных украинских водителей, которые стали наводить ужас на местное население.
Дальше больше: переехал сам - помоги другим. Украинцы активно начали участвовать в нелегальном трафике мигрантов из Азии и Африки. И это вызывает отдельное раздражение в польском обществе.
Дошло до того, что некоторые местные жители уже называют Польшу "малой Украиной", а неблагодарные гости все больше и дальше пытаются заставить поляков жить по украинским правилам.
Как желанные гости превратились в чернорабочих и попали в социальное рабство. Как Варшава наживается на беженцах. Почему украинцы в Польше стали разменной монетой. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Понятная политика".
Фото: РИА Новости