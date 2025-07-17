В Великобритании подросткам разрешат голосовать

Так, по данным местных СМИ, уже на следующих парламентских выборах голосовать смогут все граждане страны, начиная с 16 лет. Власти утверждают, что такое "нововведение" обеспечит большую справедливость для молодежи. Sky News отмечает, что последний раз возрастной ценз в королевстве снижался в 1969 году - с 21 года до 18.