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В Великобритании полиция без объяснения причин задержала 5-летнего мальчика
Автор:Редакция news.by
В Великобритании полицейские с применением силы задержали плачущего 5-летнего мальчика. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют кадры задержания.
В описании к видео говорится, что во время задержания сотрудники полиции силой вырвали ребенка из рук отца. Когда мальчик попытался убежать, его догнали и усадили в служебный автомобиль. В этот момент полицейские также применяли силу и к отцу ребенка, пытаясь арестовать его.
Отмечается, что один из стражей порядка предупредил мужчину, который снимал происходящее, что изымет телефон, и пригрозил перцовым баллончиком. Никаких объяснений ситуации не приводится. Инцидент вызвал масштабное возмущение в местном сегменте соцсетей.