В Великобритании полиция без объяснения причин задержала 5-летнего мальчика

В Великобритании полицейские с применением силы задержали плачущего 5-летнего мальчика. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют кадры задержания.

В описании к видео говорится, что во время задержания сотрудники полиции силой вырвали ребенка из рук отца. Когда мальчик попытался убежать, его догнали и усадили в служебный автомобиль. В этот момент полицейские также применяли силу и к отцу ребенка, пытаясь арестовать его.