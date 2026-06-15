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В Великобритании полиция без объяснения причин задержала 5-летнего мальчика

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В Великобритании полицейские с применением силы задержали плачущего 5-летнего мальчика. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют кадры задержания.

В описании к видео говорится, что во время задержания сотрудники полиции силой вырвали ребенка из рук отца. Когда мальчик попытался убежать, его догнали и усадили в служебный автомобиль. В этот момент полицейские также применяли силу и к отцу ребенка, пытаясь арестовать его.

Отмечается, что один из стражей порядка предупредил мужчину, который снимал происходящее, что изымет телефон, и пригрозил перцовым баллончиком. Никаких объяснений ситуации не приводится. Инцидент вызвал масштабное возмущение в местном сегменте соцсетей.

Разделы:

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задержаниеВеликобритания