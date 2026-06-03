В Великобритании после убийства студента произошли столкновения протестующих с полицией

Масштабные столкновения с полицией вспыхнули в британском Саутгемптоне после публикации шокирующих кадров гибели 18-летнего студента Генри Новака.

Сотни разгневанных горожан вышли к центральному полицейскому участку на протест, который быстро перерос в погромы и жесткие стычки с силовиками. В офицеров полетели бутылки, камни, сигнальные ракеты и мусорные баки, что вынудило полицию временно отступить.

Собравшиеся массово скандировали "Я не могу дышать" - это были последние слова истекавшего кровью Новака.