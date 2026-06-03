3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
В Великобритании после убийства студента произошли столкновения протестующих с полицией
Масштабные столкновения с полицией вспыхнули в британском Саутгемптоне после публикации шокирующих кадров гибели 18-летнего студента Генри Новака.
Сотни разгневанных горожан вышли к центральному полицейскому участку на протест, который быстро перерос в погромы и жесткие стычки с силовиками. В офицеров полетели бутылки, камни, сигнальные ракеты и мусорные баки, что вынудило полицию временно отступить.
Собравшиеся массово скандировали "Я не могу дышать" - это были последние слова истекавшего кровью Новака.
Как показала запись с нательной камеры, прибывшие на место офицеры проигнорировали мольбы раненого парня о помощи и заковали его в наручники, поверив на слово его убийце. Преступник цинично соврал патрульным, что сам стал жертвой расистского нападения со стороны подростка.