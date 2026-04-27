В Венгрии намерены запустить ЛГБТ-канал
Автор:Редакция news.by
Смена политического караула в Венгрии проходит под радужным флагом. Не успел Виктор Орбан покинуть пост премьера, как в стране подали заявку на регистрацию круглосуточного телеканала "Радуга".
Как сообщают СМИ, канал будет предлагать передачи об истории ЛГБТ. Однако взрослый контент 18+ якобы будет доступен абонентам исключительно в зашифрованном виде. При этом "особое внимание будет уделено защите детей" и соблюдению принципов профессиональной классификации.
Эти события совпали с резким давлением со стороны Брюсселя. Суд Евросоюза признал венгерский закон о защите детей незаконным и потребовал немедленно снять запрет на демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним.