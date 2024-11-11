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В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер

В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер

Ушел из жизни 39-й президент США Джими Картер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Atlanta Journal-Constitution.

"Бывший президент Джимми Картер, человек, который переосмыслил, какой может быть жизнь после президентства, умер в воскресенье. Ему было 100 лет", - говорится в материале.

Позднее благотворительный фонд Джимми Картера подтвердил данную информацию. Соболезнования в связи с его смертью выразили действующий президент США Джо Байден и избранный лидер страны Дональд Трамп.

Байден объявил 9 января в стране днем траура.

Фото: РИА Новости

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