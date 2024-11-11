В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер

Ушел из жизни 39-й президент США Джими Картер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Atlanta Journal-Constitution.

"Бывший президент Джимми Картер, человек, который переосмыслил, какой может быть жизнь после президентства, умер в воскресенье. Ему было 100 лет", - говорится в материале.