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В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер
Ушел из жизни 39-й президент США Джими Картер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Atlanta Journal-Constitution.
"Бывший президент Джимми Картер, человек, который переосмыслил, какой может быть жизнь после президентства, умер в воскресенье. Ему было 100 лет", - говорится в материале.
Позднее благотворительный фонд Джимми Картера подтвердил данную информацию. Соболезнования в связи с его смертью выразили действующий президент США Джо Байден и избранный лидер страны Дональд Трамп.
Байден объявил 9 января в стране днем траура.
Фото: РИА Новости
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