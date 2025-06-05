В вузах четырех регионов России выявлены пособия с поддержкой ценностей ЛГБТ

Федеральная служба безопасности выявила, что преподаватели университетов в четырех регионах РФ распространяли литературу и пособия в поддержку ценностей ЛГБТ - движение, которое в стране признано экстремистским и запрещено, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Распространение происходило в ходе сотрудничества с представителями британского фонда, признанного нежелательным в РФ.

В ведомстве уточнили, что разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд", деятельность которого признана нежелательной в РФ летом 2021 года). "В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности Российской Федерации. Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей", - говорится в сообщении.

"Одновременно с этим британской НПО через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине", - добавили в ЦОС.

15 гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ч.1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории РФ). ФСБ совместно с прокуратурой вынесли в адрес одного из вузов представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности страны.

Преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ).