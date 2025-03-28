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В Японии автомобиль врезался в здание больницы
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Автомобиль врезался в здание больницы в японском городе Фунабаси в префектуре Тиба, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает портал MSN. Об этом пишет БЕЛТА
В числе пострадавших - три женщины и два мужчины, которые направлялись в больницу, а также 80-летний водитель автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Полиция проводит расследование инцидента.