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В Японии автомобиль врезался в здание больницы

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Фото: Global Look Press/Richard Atrero de Guzman

Автомобиль врезался в здание больницы в японском городе Фунабаси в префектуре Тиба, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает портал MSN. Об этом пишет БЕЛТА

В числе пострадавших - три женщины и два мужчины, которые направлялись в больницу, а также 80-летний водитель автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция проводит расследование инцидента.

автомобильЯпония