В Японии зарегистрирована рекордно высокая температура - 41,8 градуса в тени

Япония переживает аномальную жару, в стране за прошедшие сутки побито 17 температурных рекордов. 41,8 градуса в тени - такая температура зарегистрирована сегодня в городе Исэсаки, что является максимумом за все время систематических наблюдений за погодой в стране с конца XIX века.

Температура выше 41 градуса зарегистрирована еще в нескольких городах префектур Гумма и Сайтама. Предупреждения о жаре в настоящее время действуют в 44 префектурах Японии.

Метеорологическое агентство также предупреждает о рекордной жаре в японском регионе Канто-Косин, призывая жителей по возможности оставаться в помещениях, пользоваться кондиционерами и избегать обезвоживания.

В центре Токио температура поднялась почти до 37 градусов в тени. Более 9,5 тыс. человек с 28 июля по 3 августа были госпитализированы с тепловыми ударами, 18 из них умерли.