В Японском море завершились военно-морские учения России и Китая
Автор:Редакция news.by
Масштабные российско-китайские военно-морские учения завершились в Японском море.
Участники учений "Морские взаимодействия - 2025" отработали артиллерийский бой, противолодочные операции и защиту от беспилотных средств. В маневрах участвовали китайские самолеты И-8 и российские Ил-38, а также палубные вертолеты. Как сообщают военные, в ходе учений была успешно уничтожена условная подводная лодка противника и отражена атака десантной группы.
Нынешние учения стали самыми масштабными маневрами флотов двух стран. Как заявлено, государства-партнеры готовы к активному взаимодействию не только в политической, но и в военной сфере.