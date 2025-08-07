Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Японском море завершились военно-морские учения России и Китая

Масштабные российско-китайские военно-морские учения завершились в Японском море.

Участники учений "Морские взаимодействия - 2025" отработали артиллерийский бой, противолодочные операции и защиту от беспилотных средств. В маневрах участвовали китайские самолеты И-8 и российские Ил-38, а также палубные вертолеты. Как сообщают военные, в ходе учений была успешно уничтожена условная подводная лодка противника и отражена атака десантной группы.

Нынешние учения стали самыми масштабными маневрами флотов двух стран. Как заявлено, государства-партнеры готовы к активному взаимодействию не только в политической, но и в военной сфере.

