В Южной Корее официально началась предвыборная кампания

Избирательная кампания перед выборами президента Республики Корея, которые пройдут 3 июня, официально началась. 11 мая завершилась регистрация кандидатов на пост главы государства, сообщает ТАСС.

По данным центральной избирательной комиссии, на пост главы государства претендуют семь человек, включая бывшего председателя Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна, кандидата от пока еще правящей партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, главы Партии реформ Ли Чжун Сока, кандидата от Демократической рабочей партии Квон Ён Гука, от Партии свободы и объединения Ку Чжу Ва, а также двух беспартийных - Хван Гё Ана и Сон Чжин Хо.

4 апреля Конституционный суд утвердил импичмент теперь уже бывшего президента Юн Сок Ёля из-за событий военного положения. 13 мая также проходят третьи слушания по уголовному делу о мятеже в отношении Юн Сок Ёля.

Наиболее серьезная конкуренция развернется между кандидатом от ведущей оппозиционной партии Ли Чжэ Мёном и представителем консервативного лагеря Ким Мун Су. Согласно результатам опроса общественного мнения, которое социологическое бюро Realmeter опубликовало накануне, Ли Чжэ Мёна поддерживают 52,1 % респондентов, Ким Мун Су - 31,1 %, Ли Чжун Сока - 6,3 %. В данном опросе респондентам предлагали выбрать только из этих трех кандидатур. Ли Чжун Сок в прошлом был председателем "Гражданской силы", но исключил объединение усилий с Ким Мун Су.

Ли Чжэ Мён 12 мая начал предвыборную кампанию в Сеуле, заявив, что предстоящее голосование представляет собой "не только схватку между Демократической партией "Тобуро" и "Гражданской силой", но и схватку с окопавшейся элитой, которая разрушила конституционный порядок и жизни людей своим мятежом". Ли Чжэ Мён в 2022 году проиграл Юн Сок Ёлю на выборах с перевесом менее 1 процентного пункта, по его словам, в этот раз он "подготовился еще лучше".