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В Зимбабве автобус врезался в товарный поезд

В Зимбабве автобус врезался в товарный поезд

Девять человек погибли, еще 26 получили ранения в результате столкновения товарного поезда с автобусом в провинции Масвинго на юге Зимбабве. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным полиции, авария произошла утром 16 июня на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Триангл. Автобус, следовавший из Чикомбези в Масвинго, не остановился перед железнодорожным переездом и врезался в поезд.

В результате происшествия погибли семь взрослых и двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

ЗимбабвеЧП