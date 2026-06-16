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В Зимбабве автобус врезался в товарный поезд
Автор:Редакция news.by
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Девять человек погибли, еще 26 получили ранения в результате столкновения товарного поезда с автобусом в провинции Масвинго на юге Зимбабве. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
По данным полиции, авария произошла утром 16 июня на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Триангл. Автобус, следовавший из Чикомбези в Масвинго, не остановился перед железнодорожным переездом и врезался в поезд.
В результате происшествия погибли семь взрослых и двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.