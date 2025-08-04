Варшава объявила результат первого месяца борьбы с миграцией

Польша отказала во въезде 125 путешественникам. Из них 62 человека не были допущены в страну, а 49 высланы в Литву.

Частичная приостановка действия Шенгена из временной меры стремительно превращается в постоянную: контроль на польских границах продлен до 4 октября. Одновременно официальная Варшава запросила у Брюсселя разрешение на приостановку безвиза для некоторых стран, среди которых называют Грузию и Украину.