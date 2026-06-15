Вашингтон требует от Тегерана полного отказа от ядерного оружия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что речь идет о недопустимости разработки этого оружия и его приобретения. Вашингтон намерен тщательно контролировать выполнение Ираном всех взятых на себя обязательств. При этом Вэнс отметил, что строгое соблюдение условий соглашения принесет Тегерану реальные преимущества, однако конкретные меры и экономические стимулы в ответ на уступки Ирана вице-президент уточнять не стал.