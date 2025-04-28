Ватикан отключит сотовую связь во время выборов нового Папы Римского

Сикстинская капелла готова к конклаву для избрания нового Папы Римского. Все 133 кардинала-выборщика уже в Ватикане.

7 мая они соберутся на тайное собрание. Мероприятие начнется в 17:30 по минскому времени. Участники будут проводить голосования по несколько раз в день до тех пор, пока кто-то из кандидатов не соберет две трети голосов.

Среди потенциальных преемников Франциска итальянская газета La Stampa выделяет девять кардиналов из разных стран, в том числе выходцев из Азии и Африки. Среди них нынешний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, ганский священник Питер Тарксон и епископ из Филиппин Луис Антонио Тагле.