Ведущие страны ЕС поддерживают 30-дневное перемирие в Украине

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Ведущие страны ЕС, Еврокомиссия и Великобритания на встрече в Лондоне заявили о "поддержке 30-дневного перемирия" в Украине и одновременно пообещали усилить давление на Россию и наращивать поставки оружия Киеву. Об этом говорится в заявлении глав МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также главы дипломатии ЕС по итогам консультаций в Лондоне, сообщает ТАСС.

В заявлении содержится утверждение, что якобы Россия "должна без промедления" согласиться на 30-дневное перемирие. В документе подчеркивается, что его подписанты "присоединяются к призыву к перемирию без предварительных условий на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и долгосрочном мире".

В то же время участники встречи заявляют о намерении оказывать "максимальное давление" на Россию, а также прилагать все усилия для тотальной милитаризации Украины вне зависимости от того, пойдет ли Россия на заключение перемирия.