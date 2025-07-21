Великобритания, Италия и Япония разрабатывают истребитель 6-го поколения

Британская The Telegraph сообщает, что оружейники страны, совместно с Италией и Японией, заняты созданием истребителя-невидимки 6-го поколения. "Он будет внушать страх Путину", - горделиво заявляют англичане.

Новая машина сможет без дозаправки и незаметно для ПВО проникать вглубь российской территории и атаковать весьма удаленные от Британских островов цели. До создания самолета еще далеко: нужны и годы, и миллиарды.