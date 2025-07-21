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Великобритания, Италия и Япония разрабатывают истребитель 6-го поколения
Автор:Редакция news.by
Британская The Telegraph сообщает, что оружейники страны, совместно с Италией и Японией, заняты созданием истребителя-невидимки 6-го поколения. "Он будет внушать страх Путину", - горделиво заявляют англичане.
Новая машина сможет без дозаправки и незаметно для ПВО проникать вглубь российской территории и атаковать весьма удаленные от Британских островов цели. До создания самолета еще далеко: нужны и годы, и миллиарды.
Абсурд в том, что британцы главным своим врагом на самую отдаленную перспективу называют Россию. Они широко объявляют о своей подготовке к войне, не скрывая, что готовятся не к обороне, а к нападению.