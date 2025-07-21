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Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины
Автор:Редакция news.by
Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украиныnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99a3234c-1bdb-4395-86d5-5a0d3de0efc6/conversions/353283b4-e30a-440e-b422-a3bcb143f350-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99a3234c-1bdb-4395-86d5-5a0d3de0efc6/conversions/353283b4-e30a-440e-b422-a3bcb143f350-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99a3234c-1bdb-4395-86d5-5a0d3de0efc6/conversions/353283b4-e30a-440e-b422-a3bcb143f350-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99a3234c-1bdb-4395-86d5-5a0d3de0efc6/conversions/353283b4-e30a-440e-b422-a3bcb143f350-xl-___webp_1920.webp 1920w
Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины призовет участников группы организовать кампанию по вооружению Украины сроком в 50 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.
По информации газеты, в своем выступлении Хили также поддержит предложение президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил введением новых санкций в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию в Украине.
Также сообщается, на встрече Германия и Великобритания могут договориться о закупке дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны, используя финансирование в размере 170 млн евро от Берлина.