Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины призовет участников группы организовать кампанию по вооружению Украины сроком в 50 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По информации газеты, в своем выступлении Хили также поддержит предложение президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил введением новых санкций в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию в Украине.