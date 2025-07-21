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Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины призовет участников группы организовать кампанию по вооружению Украины сроком в 50 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По информации газеты, в своем выступлении Хили также поддержит предложение президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил введением новых санкций в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию в Украине.

Также сообщается, на встрече Германия и Великобритания могут договориться о закупке дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны, используя финансирование в размере 170 млн евро от Берлина.

ВеликобританиявооружениеУкраина