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Великобритания столкнулась с падением рождаемости - показатель снизился на 19 % с 2010 года
Великобритания из-за режима жесткой экономии переживает демографический кризис. Там уровень рождаемости падает быстрее, чем в любой другой стране "большой семерки".
В Британии с 2010 года показатель снизился на 19 % (таковы данные исследования аналитического центра).
Цифра весьма тревожная, ведь в скором будущем пенсионеров в Королевстве будет значительно больше, чем людей трудоспособного возраста.
При этом в школах Великобритании уже с начала 2020-х большинство учеников начальных классов являются мигрантами в первом поколении. А в 2030-х в школах крупных городов коренных британцев останется менее четверти.
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