ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Великобритания столкнулась с падением рождаемости - показатель снизился на 19 % с 2010 года

Великобритания из-за режима жесткой экономии переживает демографический кризис. Там уровень рождаемости падает быстрее, чем в любой другой стране "большой семерки".

В Британии с 2010 года показатель снизился на 19 % (таковы данные исследования аналитического центра).

Цифра весьма тревожная, ведь в скором будущем пенсионеров в Королевстве будет значительно больше, чем людей трудоспособного возраста.

При этом в школах Великобритании уже с начала 2020-х большинство учеников начальных классов являются мигрантами в первом поколении. А в 2030-х в школах крупных городов коренных британцев останется менее четверти.

в миреВеликобритания

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все