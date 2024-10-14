Великобритания столкнулась с падением рождаемости - показатель снизился на 19 % с 2010 года

Великобритания из-за режима жесткой экономии переживает демографический кризис. Там уровень рождаемости падает быстрее, чем в любой другой стране "большой семерки".

В Британии с 2010 года показатель снизился на 19 % (таковы данные исследования аналитического центра).

Цифра весьма тревожная, ведь в скором будущем пенсионеров в Королевстве будет значительно больше, чем людей трудоспособного возраста.

При этом в школах Великобритании уже с начала 2020-х большинство учеников начальных классов являются мигрантами в первом поколении. А в 2030-х в школах крупных городов коренных британцев останется менее четверти.