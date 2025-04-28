3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
Венесуэла обвинила США в похищении двухлетней гражданки страны
Венесуэла обвинила США в похищении двухлетней гражданки страны и потребовала ее немедленного возвращения, заявление об этом опубликовал глава МИД Иван Хиль, сообщает РИА Новости.
"Венесуэла заявляет всему миру о похищении американскими властями венесуэльской девочки Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь, которая была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу", - говорится в заявлении Хиля.
В Каракасе указали, что отец девочки был "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре. Это действие венесуэльские власти назвали "современным аналогом поездов смерти времен Второй мировой войны".
Правительство Венесуэлы намерено задействовать все юридические, политические, дипломатические и многосторонние механизмы для возвращения в страну ребенка, насильственно изъятого из семьи.
Каракас призвал Вашингтон уважать международные законы и права ребенка, такие как право на жизнь и развитие, идентичность, на жизнь в семье, на защиту от дискриминации и насилия, закрепленные в Женевской декларации прав ребенка