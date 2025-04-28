Венесуэла обвинила США в похищении двухлетней гражданки страны и потребовала ее немедленного возвращения, заявление об этом опубликовал глава МИД Иван Хиль, сообщает РИА Новости.

"Венесуэла заявляет всему миру о похищении американскими властями венесуэльской девочки Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь, которая была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу", - говорится в заявлении Хиля.

В Каракасе указали, что отец девочки был "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре. Это действие венесуэльские власти назвали "современным аналогом поездов смерти времен Второй мировой войны".

Правительство Венесуэлы намерено задействовать все юридические, политические, дипломатические и многосторонние механизмы для возвращения в страну ребенка, насильственно изъятого из семьи.