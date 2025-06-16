Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от поставок из РФ

Венгрия и Словакия на встрече министров энергетики стран Евросоюза выступили против плана Еврокомиссии по отказу от поставок нефти, газа и ядерного топлива из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании ЕС в Люксембурге, сообщает ТАСС.

"Я выступил против этого решения, и словаки заявили, что они его также не поддерживают. Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах", - заявил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.

Глава МИД отметил, что, во-первых, этот план приведет к росту цен на энергоносители в Европе и нанесет ущерб экономике всего ЕС, а, во-вторых, он совершенно неприемлем в условиях военного конфликта между Израилем и Ираном, который может создать угрозу энергетической безопасности во всем мире. "Вот почему сегодня мы выступили с инициативой, чтобы Европейская комиссия не предлагала законодательство, направленное на запрет российских энергоносителей. Это законодательство требовало решения Совета ЕС по энергетике, и сегодня мы наложили на него вето вместе со Словакией", - пояснил министр.

Он выразил надежду, что никакого прогресса в реализации инициативы Еврокомиссии пока не будет. План Брюсселя предусматривает постепенный отказ в ближайшие годы от поставок из России нефти, газа и ядерного топлива для АЭС в страны Евросоюза.