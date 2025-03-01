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Венгрия считает нападение Украины на "Турецкий поток" посягательством на свой суверенитет
Венгрия рассматривает нападение Украины на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" как посягательство на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.
Он отметил, что газопровод "Турецкий поток" является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому его возможная неработоспособность может серьезно подорвать энергетическую безопасность Венгрии.
"Энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета, поэтому подобные атаки следует рассматривать как посягательство на суверенитет. Европейская комиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру газопровода, ведущего в Европейский союз, поэтому мы призываем Еврокомиссию немедленно прояснить, выполняет ли она свои гарантии", - заявил Сийярто.
В феврале Будапешт получил от Еврокомиссии гарантии своей энергетической безопасности. Они касаются переговоров с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Центральную Европу, продолжения транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", а также ненападения ВСУ на газопровод "Турецкий поток", по которому топливо из РФ поступает в Венгрию.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, Киев в ночь на 28 февраля попытался атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Российские ПВО успешно отразили атаку, "все три украинских БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции".