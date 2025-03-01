Венгрия считает нападение Украины на "Турецкий поток" посягательством на свой суверенитет

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Венгрия рассматривает нападение Украины на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" как посягательство на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Он отметил, что газопровод "Турецкий поток" является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому его возможная неработоспособность может серьезно подорвать энергетическую безопасность Венгрии.

"Энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета, поэтому подобные атаки следует рассматривать как посягательство на суверенитет. Европейская комиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру газопровода, ведущего в Европейский союз, поэтому мы призываем Еврокомиссию немедленно прояснить, выполняет ли она свои гарантии", - заявил Сийярто.

В феврале Будапешт получил от Еврокомиссии гарантии своей энергетической безопасности. Они касаются переговоров с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Центральную Европу, продолжения транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", а также ненападения ВСУ на газопровод "Турецкий поток", по которому топливо из РФ поступает в Венгрию.