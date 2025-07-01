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Вершину Эйфелевой башни закрыли для посещения из-за аномальной жары
Автор:Редакция news.by
Доступ на вершину Эйфелевой башни временно приостановили. Причиной стали экстремально высокие температуры в Париже и ряде других регионов Франции. В столичной агломерации и 15 департаментах страны объявлен максимальный уровень погодной опасности.
Аномальная жара охватила не только Францию. Наиболее сложная ситуация ожидается в Италии, Хорватии, Словении и Люксембурге, где тепловые волны могут привести к перебоям в работе коммунальных служб.