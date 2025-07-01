Вершину Эйфелевой башни закрыли для посещения из-за аномальной жары

Доступ на вершину Эйфелевой башни временно приостановили. Причиной стали экстремально высокие температуры в Париже и ряде других регионов Франции. В столичной агломерации и 15 департаментах страны объявлен максимальный уровень погодной опасности.



Аномальная жара охватила не только Францию. Наиболее сложная ситуация ожидается в Италии, Хорватии, Словении и Люксембурге, где тепловые волны могут привести к перебоям в работе коммунальных служб.