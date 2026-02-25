Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вильнюс намерен наращивать помощь Киеву

Правительство Литвы утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, сообщают литовские СМИ.

В документе указано, что к 2030 году страна планирует тратить на оборону еще больше (не менее 5-6 % ВВП) и при этом модернизировать вооруженные силы. Отдельный блок стратегии посвящен помощи Украине: Вильнюс обещает ежегодно направлять финансирование в размере не менее 0,25 % своего ВВП.

Премьер назвала обновление стратегии последовательным шагом и подчеркнула приверженность Литвы коллективной обороне НАТО и сотрудничеству в ЕС. По ее словам, утверждение новой версии документа является ответом на меняющуюся геополитическую ситуацию и якобы растущие угрозы.

