Вильнюс намерен наращивать помощь Киеву

В документе указано, что к 2030 году страна планирует тратить на оборону еще больше (не менее 5-6 % ВВП) и при этом модернизировать вооруженные силы. Отдельный блок стратегии посвящен помощи Украине: Вильнюс обещает ежегодно направлять финансирование в размере не менее 0,25 % своего ВВП.