Вильнюс намерен наращивать помощь Киеву
Автор:Редакция news.by
Правительство Литвы утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, сообщают литовские СМИ.
В документе указано, что к 2030 году страна планирует тратить на оборону еще больше (не менее 5-6 % ВВП) и при этом модернизировать вооруженные силы. Отдельный блок стратегии посвящен помощи Украине: Вильнюс обещает ежегодно направлять финансирование в размере не менее 0,25 % своего ВВП.
Премьер назвала обновление стратегии последовательным шагом и подчеркнула приверженность Литвы коллективной обороне НАТО и сотрудничеству в ЕС. По ее словам, утверждение новой версии документа является ответом на меняющуюся геополитическую ситуацию и якобы растущие угрозы.