Власти Панамы опасаются захвата Панамского канала президентом США

Погода в Беларуси
Брест4°
Гомель2°
Витебск1°
Могилев1°
Гродно3°
Минск2°
Минск
2°
Власти Панамы опасаются использования президентом США Дональдом Трампом военной силы для возврата контроля над Панамским каналом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Financial Times (FT).
"Мы обеспокоены", - заявил изданию на условиях анонимности высокопоставленный панамский чиновник. Он не исключил какой либо "ответной меры со стороны Трампа в случае, если тот не получит желаемого" в отношении страны, у которой нет армии, а также практически нет опыта ведения боевых действий.
Недовольство ситуацией вокруг канала Трамп выражал еще во время своего первого срока на посту главы Белого дома (2017-2021). Это касалось, в частности, тарифов на прохождение судами водной артерии.
Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он неоднократно говорил, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над ним, критиковал высокие тарифы, подчеркивая, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отмечал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров. Как сообщила 10 января газета Politico, Мулино может принять решение обратиться в Совет Безопасности ООН, если Трамп не прекратит оказывать давление на его страну по вопросу принадлежности Панамского канала.
Судоходный канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральный статус канала и его доступность в интересах мировой торговли. Сегодня он остается важнейшим маршрутом в глобальной экономике и одним из ключевых объектов интересов США.