Власти Панамы опасаются захвата Панамского канала президентом США

Власти Панамы опасаются использования президентом США Дональдом Трампом военной силы для возврата контроля над Панамским каналом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Financial Times (FT).

"Мы обеспокоены", - заявил изданию на условиях анонимности высокопоставленный панамский чиновник. Он не исключил какой либо "ответной меры со стороны Трампа в случае, если тот не получит желаемого" в отношении страны, у которой нет армии, а также практически нет опыта ведения боевых действий.

Недовольство ситуацией вокруг канала Трамп выражал еще во время своего первого срока на посту главы Белого дома (2017-2021). Это касалось, в частности, тарифов на прохождение судами водной артерии.

Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он неоднократно говорил, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над ним, критиковал высокие тарифы, подчеркивая, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отмечал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров. Как сообщила 10 января газета Politico, Мулино может принять решение обратиться в Совет Безопасности ООН, если Трамп не прекратит оказывать давление на его страну по вопросу принадлежности Панамского канала.