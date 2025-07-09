Власти Венгрии высказались против выдачи Украине 100 млрд евро из бюджета ЕС на 2028-2034 годы

Венгрия выступила против проекта бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, в котором допускается выделение 100 млрд евро на поддержку Украины в конфликте с Россией.

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что документ, подготовленный в Брюсселе, означает, что ЕС придется финансировать продолжение войны и ради этого влезть в долги, сообщает ТАСС.

"У Европы закончились деньги, но, когда дело доходит до войны, 100 млрд евро всегда найдутся", - отметил входящий в ближайшее окружение главы правительства Балаж Орбан в Facebook. Он подтвердил, что Еврокомиссия предлагает выделить такую сумму в следующем семилетнем бюджетном цикле на оказание военной помощи Украине.

По его мнению, предложение Брюсселя ведет к тому, что на 100 млрд евро уменьшится конкурентоспособность Европы, будут сокращены средства на охрану границ, а также финансовая поддержка семей в странах ЕС.

"И это только начало", поскольку Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно 1 трлн евро, предупредил Балаж Орбан. "Европа не может выбраться из экономического, социального кризиса и кризиса в области безопасности, а Брюссель продолжает финансировать войну - оружие вместо мира, еще больший долг вместо конкурентоспособной Европы", - заключил советник премьера.