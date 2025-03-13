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Во Франции приняли резолюцию о конфискации российских активов в пользу Киева

Во Франции приняли резолюцию о поддержке Украины с призывом изъять российские активы. За документ проголосовали 288 депутатов Национального собрания, против - 54 парламентария.

Помимо помощи Украине, резолюция также призывает ЕС к выстраиванию независимой европейской обороны.

Примечательно, что против проголосовали левая "Неподчинившаяся Франция" и Французская компартия. Депутаты правого "Национального объединения", фракцию которого возглавляет Ле Пен, воздержались. Впрочем, документ носит чисто символический характер.

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