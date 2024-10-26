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Во Франции украинским беженцам приказали покинуть предоставленное жилье

Французские власти выселяют украинских беженцев из жилья, предоставленного им два года назад бесплатно. Как пишет Le Monde, людям предлагают "самостоятельно заняться поиском подходящего для них решения жилищного вопроса".

Местные власти разъясняют: за время пребывания в стране при желании уже можно было найти работу и оплачивать жилье самостоятельно. Автор статьи отмечает, что украинцы от такой риторики "в ярости".

ЕС сокращает объемы госпомощи украинским беженцам

Le Monde подчеркивает, что сокращение объемов государственной помощи украинским беженцам наблюдается и в других странах Евросоюза, в частности, в Венгрии, Нидерландах, Норвегии и Чехии. О своем нежелании платить пособия заявляли и в Польше. А в Германии предложили ввести для беженцев из Украины новый юридический статус, чтобы уменьшить среди них количество получателей гражданских пособий и стимулировать искать работу.

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