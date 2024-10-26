3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Во Франции украинским беженцам приказали покинуть предоставленное жилье
Французские власти выселяют украинских беженцев из жилья, предоставленного им два года назад бесплатно. Как пишет Le Monde, людям предлагают "самостоятельно заняться поиском подходящего для них решения жилищного вопроса".
Местные власти разъясняют: за время пребывания в стране при желании уже можно было найти работу и оплачивать жилье самостоятельно. Автор статьи отмечает, что украинцы от такой риторики "в ярости".
ЕС сокращает объемы госпомощи украинским беженцам
Le Monde подчеркивает, что сокращение объемов государственной помощи украинским беженцам наблюдается и в других странах Евросоюза, в частности, в Венгрии, Нидерландах, Норвегии и Чехии. О своем нежелании платить пособия заявляли и в Польше. А в Германии предложили ввести для беженцев из Украины новый юридический статус, чтобы уменьшить среди них количество получателей гражданских пособий и стимулировать искать работу.
Президент
Все
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Лукашенко рассказал, каким он видит будущее Беларуси в условиях формирования нового миропорядка
Лукашенко рассказал, почему отключали интернет во время событий августа 2020 года
Лукашенко: Любой искусственный интеллект сегодня - это порождение человека
Политика
Все
Общество
Все
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
Эксперт назвала заявление Путина об испытании новой ракеты "Орешник" отрезвляющим
Первый в Беларуси интерактивный партизанский лагерь для туристов открыли в Ивьевском районе
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек