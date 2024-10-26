Во Франции украинским беженцам приказали покинуть предоставленное жилье

Французские власти выселяют украинских беженцев из жилья, предоставленного им два года назад бесплатно. Как пишет Le Monde, людям предлагают "самостоятельно заняться поиском подходящего для них решения жилищного вопроса".

Местные власти разъясняют: за время пребывания в стране при желании уже можно было найти работу и оплачивать жилье самостоятельно. Автор статьи отмечает, что украинцы от такой риторики "в ярости".

ЕС сокращает объемы госпомощи украинским беженцам