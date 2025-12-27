3.71 BYN
Во Франции ввели тюремный срок за превышение скорости
Автор:Редакция news.by
Франция ужесточает наказание для любителей быстрой езды. Превышение скорости более чем на 50 км/ч теперь будет караться тюремным сроком на срок до трех месяцев и штрафом в размере 3,75 тыс. евро. При этом правонарушение будет дублироваться "записью о судимости".
Ранее превышение скорости каралось штрафом 5-го класса, самым строгим. В случае повторного нарушения изымались водительские права.
Как пояснили в МВД Франции, власти посылают четкий сигнал о недопустимости дорожного насилия, а также напомнили, что чрезмерная скорость сокращает время реакции, увеличивает тормозной путь, ухудшает управление транспортным средством и повышает силу удара при столкновении.