Во Львове из-за сильных дождей начались серьезные подтопления

Во Львове из-за сильных дождей начались подтопления: местная река Зубра выходит из берегов. В отдельных зонах уровень воды достигает почти 3 метра.

Власти рекомендуют жителям города и окрестностей переносить вещи из подвалов, а также перевезти автомобили из подземных паркингов.

"Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров - речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов", - написал мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ также публикуют фото и видео происшествия, на них можно заметить, как некоторые автомобили оказались по крышу в воде.