Вооруженный мужчина пытался проникнуть в резиденцию Трампа

Личность погибшего не раскрывается. Известно, что ему около 20 лет. Он был замечен у северных ворот поместья Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с бензином. Это не первая попытка незаконного вторжения во флоридские владения Трампа. Летом прошлого года мужчина из Техаса проник на территорию Мар-а-Лаго, чтобы, как он сам объяснил, поговорить о Библии и жениться на внучке президента США, однако в тот раз обошлось без жертв.