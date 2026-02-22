Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вооруженный мужчина пытался проникнуть в резиденцию Трампа

Полицейские вместе с агентами секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию президента США во Флориде.

Личность погибшего не раскрывается. Известно, что ему около 20 лет. Он был замечен у северных ворот поместья Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с бензином. Это не первая попытка незаконного вторжения во флоридские владения Трампа. Летом прошлого года мужчина из Техаса проник на территорию Мар-а-Лаго, чтобы, как он сам объяснил, поговорить о Библии и жениться на внучке президента США, однако в тот раз обошлось без жертв.

