Фото: Freepik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b6cc8a4-dd80-45eb-9e97-5ecff3087135/conversions/a32618e6-ff0b-44bf-99ba-400a3a9932b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b6cc8a4-dd80-45eb-9e97-5ecff3087135/conversions/a32618e6-ff0b-44bf-99ba-400a3a9932b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b6cc8a4-dd80-45eb-9e97-5ecff3087135/conversions/a32618e6-ff0b-44bf-99ba-400a3a9932b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b6cc8a4-dd80-45eb-9e97-5ecff3087135/conversions/a32618e6-ff0b-44bf-99ba-400a3a9932b9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Freepik

Руководитель парламентской группы Лауххаммера от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Корте в "Эксклюзивном интервью" заявил, что гегемония по своей природе стремится к постоянному расширению власти, и только многополярный мир способен ограничивать это стремление.

По его мнению, власть обладает свойством притягивать к себе еще большую власть. "Гегемония всегда будет пытаться расширить свою власть, потому что власть, с моей точки зрения, имеет своего рода собственное гравитационное поле. Где есть власть, там всегда будет больше власти, еще больше власти", - отметил политик.

И внезапно мышление начинает меняться, и вы становитесь своего рода безумным. Всерьез полагаете, что вы - божественная сила, и это самая большая опасность гегемонии. Штефан Корте

Штефан Корте считает, что многополярный миропорядок способен сдерживать подобные тенденции. "И я думаю, что многополярный мир способен ограничить власть, потому что у нас есть разные центры силы или несколько центров силы. И будет сложно одному центру силы вырваться, если все остальные пытаются его сдерживать, - пояснил он. - Так что это ситуация, в которой каждый удерживает другого в спокойном, стабильном состоянии", - заключил руководитель парламентской группы Лауххаммера от партии "Альтернатива для Германии".