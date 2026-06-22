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"Всерьез полагаете, что вы божественная сила": немецкий политик объяснил, в чем опасность гегемонии
Руководитель парламентской группы Лауххаммера от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Корте в "Эксклюзивном интервью" заявил, что гегемония по своей природе стремится к постоянному расширению власти, и только многополярный мир способен ограничивать это стремление.
По его мнению, власть обладает свойством притягивать к себе еще большую власть. "Гегемония всегда будет пытаться расширить свою власть, потому что власть, с моей точки зрения, имеет своего рода собственное гравитационное поле. Где есть власть, там всегда будет больше власти, еще больше власти", - отметил политик.
И внезапно мышление начинает меняться, и вы становитесь своего рода безумным. Всерьез полагаете, что вы - божественная сила, и это самая большая опасность гегемонии.
Штефан Корте считает, что многополярный миропорядок способен сдерживать подобные тенденции. "И я думаю, что многополярный мир способен ограничить власть, потому что у нас есть разные центры силы или несколько центров силы. И будет сложно одному центру силы вырваться, если все остальные пытаются его сдерживать, - пояснил он. - Так что это ситуация, в которой каждый удерживает другого в спокойном, стабильном состоянии", - заключил руководитель парламентской группы Лауххаммера от партии "Альтернатива для Германии".
Таким образом, по мнению Штефана Корте, многополярный мир является более устойчивой и безопасной моделью международных отношений, поскольку он ограничивает стремление отдельных держав к неограниченному доминированию.