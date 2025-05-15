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Встреча Эрдогана и Зеленского проходит в Анкаре
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского проходит в Анкаре. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Агентство Анадолу.
По данным агентства ТАСС, встреча переговорных делегаций России и Украины ожидается через 2-3 часа.
Ранее сообщалось, что встреча президента Турции с Зеленским будет предшествовать началу переговоров России и Украины в Стамбуле. Зеленский в свою очередь заявлял, что выскажет решение об участии Украины в этих переговорах после встречи с Эрдоганом, которая "может длиться несколько часов".
Как стало известно ранее, российскую делегацию, прибывшую в Стамбул утром 15 мая, на переговорах с Украиной возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. По словам Владимира Зеленского, в состав украинской делегации вошли сотрудники МИД, Офиса Зеленского, военные и представители всех разведслужб. Конкретные имена украинская сторона официально пока не озвучивала.