Встреча Эрдогана и Зеленского проходит в Анкаре

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Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского проходит в Анкаре. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Агентство Анадолу.

По данным агентства ТАСС, встреча переговорных делегаций России и Украины ожидается через 2-3 часа.

Ранее сообщалось, что встреча президента Турции с Зеленским будет предшествовать началу переговоров России и Украины в Стамбуле. Зеленский в свою очередь заявлял, что выскажет решение об участии Украины в этих переговорах после встречи с Эрдоганом, которая "может длиться несколько часов".