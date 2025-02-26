Встреча Трампа и Зеленского. Самые скандальные переговоры состоялись в Белом доме

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме, состоявшаяся 28 февраля, стала событием, которое точно войдет в историю как самые скандальные переговоры, за которыми наблюдал весь мир.

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И если бы все официальные встречи на высшем уровне проходили так, как эти переговоры, не было бы на свете шоу более популярных, чем трансляция официоза. Но, увы, такое бывает лишь раз в столетие, а может и реже.

Зеленский привез в Белый дом капитуляцию, пытался выпросить в обмен на сдачу национальных природных богатств хоть что-то, но в итоге случился большой скандал: украинец наглядно продемонстрировал американцам, что такое торговля на Привозе, а попутно подвергся такой публичной порке, какую, наверное, не устраивали в Белом доме еще никому.

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Соглашение о редкоземельных элементах не подписано и отложено теперь в долгий ящик.

В Белом доме еще пару дней назад решили Зеленского не приглашать - уж очень скандально протекали переговоры по поводу передачи американцам редкоземельных элементов и какого-то еще украинского нацдостояния на сумму не то в 0,5 трлн долларов, не то в 1 трлн. Стороны сначала активно переругивались через океан: Трамп назвал Зеленского незадачливым комиком с 4-процентной популярностью, тот ответил, что хозяин Белого дома живет в информационном пузыре, а популярность вовсе не 4 %, а гораздо больше - не то 57 %, не то 63 %, потом она и вовсе перевалила за 70 %. В общем, если бы не дефицит времени и не нужда ехать в Вашингтон, популярность легко перевалила бы за сотню процентов. Трамп видеть Зеленского после таких прелюдий не хотел, но французский президент Макрон его уговорил. Встреча не задалась с самого начала.

Вечный армейский свитер Зеленского и ранее много кого смущал - того же Папу Римского, например. Но в Штатах надеть таковой было и вовсе чудовищным промахом из-за полного несовпадения культурного кода. "Барбудо", "герильеро", "Фидель" - это в наших Палестинах от данных слов теплеет на душе, ну, еще в вечно левой Европе это тоже вызывает позитивные эмоции. Но не в Америке Трампа, где кубинская революция - адский ад и пекельное зло. Поэтому вопрос одежды всплыл и в ходе собственно переговоров.

"А у вас вообще есть костюм?" - спросили у Зеленского.

"Да, есть!" - ответил он.



"Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль", - объяснили ему.

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Общение не задалось с самого начала. Зеленский за последние три года привык к обходительности и подобострастию коллег-президентов, он начитался газет, которые называли его светочем свободы и рыцарем справедливости. В Белом доме он встретил совсем других людей - людей, которые принимают докучливого просителя, не знающего политеса.

Сначала произошла перебранка между Зеленским и вице-президентом Вэнсом.

Вэнс: "Я говорю про дипломатию, которая не дала разрушить вашу страну. Теперь вы имеете недостаток людей, мужчин".

Зеленский: " Вы не были в Украине!"

Вэнс: "Я вижу, что творится с украинским народом. Я вижу, что вы не можете набирать людей в армию. Вы не вправе атаковать нашу администрацию!"

Трамп: "Вы не имеете права нам ничего диктовать. Вы теперь не в очень выгодной позиции!"

Дальше началось представление, какого, по мнению американского президентского пула, Белый дом еще не видел: "Пусть народ видит. Пусть это транслируется. Вам стоит быть вежливым. У вас нет козырей на руках. Люди умирают. Вам не хватает солдат, ваша живая сила иссякает".

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Про козыри прозвучало тем более грозно, потому что сама фамилия Трамп может быть переведена как "козырь". И здесь началось то, что заставило даже украинского посла, даму, закаленную в боях на сессиях Верховной рады, спрятать лицо в ладонях от стыда и ужаса.

Дональд Трамп указал Зеленскому на помощь, которую Вашингтон оказывал Киеву. "Если бы у вас не было нашего оборудования, то война бы закончилась за две недели", - отметил он. Гость из Киева в привычной ему манере агрессивно ответил главе Белого дома, указав на то, что он ранее уже "слышал про три дня".

"Очень сложно будет вести бизнес таким образом", - парировал Трамп, к которому присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс, указав на необходимость Зеленскому "просто сказать спасибо".

Зеленский: "Я уже много раз говорил спасибо американскому народу".

Трамп: "Люди умирают, у вас заканчиваются солдаты, мы предлагаем хорошую сделку. А вы повторяете, что не хотите прекращения огня, что оно вам ни к чему!"

Скандал достиг такого высокого градуса, что у Трампа даже сорвалось: "Глупый президент".

К исходу беседы на публике Трамп уже грубо затыкал Зеленского - совсем как это водится на одесском Привозе, где американец, может, и не был, но бациллу которого, привезенную украинцем, явно неосторожно сглотнул.

Зеленский: "Я могу сказать, мистер президент?"

Трамп: "Нет, ты и так много сказал!"

Переговоры, на которых никто не хотел друг друга слышать, завершились так же скандально, как и протекали. Зеленского со свитой буквально выгнали из Белого дома, а Трамп прокомментировал случившееся так: "Зеленский теряет сотни тысяч человек, необходимо положить этому конец, но он не хочет этого. Мы либо закончим эту войну, либо дадим им биться и посмотрим, что произойдет. Украине не понравится продолжать конфликт с Россией без нашей поддержки. Без поддержки США Киев не победит".

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Трамп отменил совместную пресс-конференцию, а потом опубликовал заявление: "Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру. Я не хочу политических игр, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в священном для нас Овальном кабинете. Он сможет вернуться, когда будет готов к миру".

Иначе говоря, Зеленского отправили на переэкзаменовку. Вероятнее всего, он вскоре робко постучится и будет искренне просить прощения. Впрочем, возможно Украину возьмет на содержание Европа и она же поддержит Киев в его конфронтации с Америкой. Однако, этот вариант явно из разряда фантастических.

Не договорились. Зеленского выгнали из Белого дома