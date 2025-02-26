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Встреча Трампа и Зеленского. Самые скандальные переговоры состоялись в Белом доме
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме, состоявшаяся 28 февраля, стала событием, которое точно войдет в историю как самые скандальные переговоры, за которыми наблюдал весь мир.
И если бы все официальные встречи на высшем уровне проходили так, как эти переговоры, не было бы на свете шоу более популярных, чем трансляция официоза. Но, увы, такое бывает лишь раз в столетие, а может и реже.
Зеленский привез в Белый дом капитуляцию, пытался выпросить в обмен на сдачу национальных природных богатств хоть что-то, но в итоге случился большой скандал: украинец наглядно продемонстрировал американцам, что такое торговля на Привозе, а попутно подвергся такой публичной порке, какую, наверное, не устраивали в Белом доме еще никому.
Соглашение о редкоземельных элементах не подписано и отложено теперь в долгий ящик.
В Белом доме еще пару дней назад решили Зеленского не приглашать - уж очень скандально протекали переговоры по поводу передачи американцам редкоземельных элементов и какого-то еще украинского нацдостояния на сумму не то в 0,5 трлн долларов, не то в 1 трлн. Стороны сначала активно переругивались через океан: Трамп назвал Зеленского незадачливым комиком с 4-процентной популярностью, тот ответил, что хозяин Белого дома живет в информационном пузыре, а популярность вовсе не 4 %, а гораздо больше - не то 57 %, не то 63 %, потом она и вовсе перевалила за 70 %. В общем, если бы не дефицит времени и не нужда ехать в Вашингтон, популярность легко перевалила бы за сотню процентов. Трамп видеть Зеленского после таких прелюдий не хотел, но французский президент Макрон его уговорил. Встреча не задалась с самого начала.
Вечный армейский свитер Зеленского и ранее много кого смущал - того же Папу Римского, например. Но в Штатах надеть таковой было и вовсе чудовищным промахом из-за полного несовпадения культурного кода. "Барбудо", "герильеро", "Фидель" - это в наших Палестинах от данных слов теплеет на душе, ну, еще в вечно левой Европе это тоже вызывает позитивные эмоции. Но не в Америке Трампа, где кубинская революция - адский ад и пекельное зло. Поэтому вопрос одежды всплыл и в ходе собственно переговоров.
"А у вас вообще есть костюм?" - спросили у Зеленского.
"Да, есть!" - ответил он.
"Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль", - объяснили ему.
Общение не задалось с самого начала. Зеленский за последние три года привык к обходительности и подобострастию коллег-президентов, он начитался газет, которые называли его светочем свободы и рыцарем справедливости. В Белом доме он встретил совсем других людей - людей, которые принимают докучливого просителя, не знающего политеса.
Сначала произошла перебранка между Зеленским и вице-президентом Вэнсом.
Вэнс: "Я говорю про дипломатию, которая не дала разрушить вашу страну. Теперь вы имеете недостаток людей, мужчин".
Зеленский: " Вы не были в Украине!"
Вэнс: "Я вижу, что творится с украинским народом. Я вижу, что вы не можете набирать людей в армию. Вы не вправе атаковать нашу администрацию!"
Трамп: "Вы не имеете права нам ничего диктовать. Вы теперь не в очень выгодной позиции!"
Дальше началось представление, какого, по мнению американского президентского пула, Белый дом еще не видел: "Пусть народ видит. Пусть это транслируется. Вам стоит быть вежливым. У вас нет козырей на руках. Люди умирают. Вам не хватает солдат, ваша живая сила иссякает".
Про козыри прозвучало тем более грозно, потому что сама фамилия Трамп может быть переведена как "козырь". И здесь началось то, что заставило даже украинского посла, даму, закаленную в боях на сессиях Верховной рады, спрятать лицо в ладонях от стыда и ужаса.
Дональд Трамп указал Зеленскому на помощь, которую Вашингтон оказывал Киеву. "Если бы у вас не было нашего оборудования, то война бы закончилась за две недели", - отметил он. Гость из Киева в привычной ему манере агрессивно ответил главе Белого дома, указав на то, что он ранее уже "слышал про три дня".
"Очень сложно будет вести бизнес таким образом", - парировал Трамп, к которому присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс, указав на необходимость Зеленскому "просто сказать спасибо".
Зеленский: "Я уже много раз говорил спасибо американскому народу".
Трамп: "Люди умирают, у вас заканчиваются солдаты, мы предлагаем хорошую сделку. А вы повторяете, что не хотите прекращения огня, что оно вам ни к чему!"
Скандал достиг такого высокого градуса, что у Трампа даже сорвалось: "Глупый президент".
К исходу беседы на публике Трамп уже грубо затыкал Зеленского - совсем как это водится на одесском Привозе, где американец, может, и не был, но бациллу которого, привезенную украинцем, явно неосторожно сглотнул.
Зеленский: "Я могу сказать, мистер президент?"
Трамп: "Нет, ты и так много сказал!"
Переговоры, на которых никто не хотел друг друга слышать, завершились так же скандально, как и протекали. Зеленского со свитой буквально выгнали из Белого дома, а Трамп прокомментировал случившееся так: "Зеленский теряет сотни тысяч человек, необходимо положить этому конец, но он не хочет этого. Мы либо закончим эту войну, либо дадим им биться и посмотрим, что произойдет. Украине не понравится продолжать конфликт с Россией без нашей поддержки. Без поддержки США Киев не победит".
Трамп отменил совместную пресс-конференцию, а потом опубликовал заявление: "Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру. Я не хочу политических игр, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в священном для нас Овальном кабинете. Он сможет вернуться, когда будет готов к миру".
Иначе говоря, Зеленского отправили на переэкзаменовку. Вероятнее всего, он вскоре робко постучится и будет искренне просить прощения. Впрочем, возможно Украину возьмет на содержание Европа и она же поддержит Киев в его конфронтации с Америкой. Однако, этот вариант явно из разряда фантастических.
Не договорились. Зеленского выгнали из Белого дома
Делегация из Киева после перепалки Зеленского и Трампа провела в ожидании около часа, все еще надеясь подписать сделку по ресурсам, сообщает Axios. Уточняется, что спустя час ожидания госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Соединенных Штатов Майк Уолтц вышли из Овального кабинета, подошли к месту, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти.