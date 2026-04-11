Недолго продержались... Украина нарушила пасхальное перемирие. ВСУ ударили БПЛА по Новой Каховке в Херсонской области. В результате атаки ранение получил мирный житель, также поврежден жилой дом. Помимо прочего, как сообщает представитель местной власти, "обнаружено и обезврежено три дрона с боеприпасами".

Еще один удар ВСУ зафиксирован в Курской области. БПЛА атаковал заправку в городе Льгове. Предварительно пострадали три человека, среди них годовалый ребенок и его мама. У малыша осколочное ранение головы.