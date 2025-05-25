Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле

Площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины может оказаться Стамбул, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда переговоров. При этом отмечается, что Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических.