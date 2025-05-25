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Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле
Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбулеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-xl-___webp_1920.webp 1920w
Площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины может оказаться Стамбул, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда переговоров. При этом отмечается, что Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических.