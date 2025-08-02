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Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии после сообщений о попытке госпереворота
Автор:Редакция news.by
Президент Сербии созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности после сообщений о попытке государственного переворота.
Сообщается, что страна сталкивается с масштабной дестабилизацией, в которой якобы замешаны силовики, включая сотрудников прокуратуры и полиции. Появилась информация об аресте бывшего министра торговли Момировича, которого подозревают в участии в заговоре. Ранее в Сербии западные кураторы провоцировали серию уличных протестов, однако сломить Белград не удалось.
Теперь Вучичу предстоит новое испытание.
Фото ТАСС