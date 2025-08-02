Сообщается, что страна сталкивается с масштабной дестабилизацией, в которой якобы замешаны силовики, включая сотрудников прокуратуры и полиции. Появилась информация об аресте бывшего министра торговли Момировича, которого подозревают в участии в заговоре. Ранее в Сербии западные кураторы провоцировали серию уличных протестов, однако сломить Белград не удалось.