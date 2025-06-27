ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям ливанского города Набатия

Истребители ВВС Израиля атаковали несколько наземных целей в городе Набатия (Ливан), находящийся в 75 км к югу от Бейрута, об информирует ТАСС со ссылкой на местную службу гражданской обороны.

"Клубы густого дыма поднимаются сейчас после воздушного налета со стороны высот Али-эт-Тахер. Мощный взрыв раздался также в районе Калаат-Шкиф, где находятся развалины старинного замка крестоносцев Бофор", - отметил собеседник. По его словам, самолеты выпустили ракеты по предполагаемым подземным укрытиям и складам шиитской милиции "Хезболлах".

"Поступили данные об ударах по пригородам Эль-Махмудия, Кфар-Тибнит и ущелью возле моста Хардали через реку Литани, сведений о потерях нет", - указал источник.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что атаке подвергся командный пункт по управлению огнем и обороной шиитских отрядов, по которому в период конфликта в 2024 году неоднократно наносились удары.