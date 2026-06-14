Выборы в Армении: как Пашинян сотворил "математическое чудо" на фоне раскола в стране

На заграничных политических площадках вместо поиска компромиссов выбирают жесткий силовой сценарий. Парламентские выборы в Армении зафиксировали опасный тектонический раскол в обществе. Оппозиция во главе с крупным бизнесменом Самвелом Карапетяном бьет в набат. Блок "Сильная Армения" подал в ЦИК заявление с требованием аннулировать результаты голосования из-за масштабных фальсификаций.

Пока Пашинян записывал очередные ролики для зумеров, правоохранительные органы работали не покладая рук: за пару дней до голосования задержали несколько сотен сторонников оппозиции. Ради призрачного "европейского будущего" и майских обещаний от Брюсселя власть в Ереване, похоже, готова стирать национальную идентичность. Кто дает финансы и поет романсы? И успеет ли мудрый народ вовремя распознать масштаб нависшей угрозы?

Великая гора Арарат - священный символ Армении, веками украшавший ее герб, в этом году внезапно исчезла. Нет, не с карты Земли, она стоит на прежнем месте - на территории Турции, но тихо и незаметно растворилась на армянских штампах, которые пограничники ставят в паспорта при въезде в страну. Летом прошлого года Арарат там еще был, в позапрошлом - тоже гордо красовался, а теперь гора ушла к Магомеду. И все для того, чтобы не сердить новых турецких и европейских "друзей" Еревана. Ради прекрасного "евродалека", о котором новую порцию обещаний подвезли буквально накануне парламентских выборов - в начале мая на двусторонний саммит ЕС - Армения. Привезли те самые новые партнеры, которые удаляют из своих архивов и соцсетей информацию о геноциде армян, но дарят мимолетные романсы и западные авансы.

7 июня в Армении прошли показательные парламентские выборы. По предварительным результатам, действующий премьер Пашинян и его правящая партия "Гражданский договор" умудрились совершить настоящее математическое чудо. Набрав 49,81 % голосов (то есть не дотянув даже до половины), "варчапет" легким движением руки обеспечил себе большинство в парламенте - 64 мандата из 101. Секрет фокуса прост и изощрен: голоса избирателей, отданные за партии, не преодолевшие жесткий 4-процентный барьер, могут распределить в его пользу. В итоге "Гражданский договор" сможет единолично формировать правительство

Микаел Бадалян, член Совета АНО "Евразия":

"Сам процесс выборов ознаменовался большим, ужасающим количеством фальсификаций. Это тоже абсолютно характерно для всех этих прозападных лидеров, так же, как и политические массовые репрессии, которые происходили на протяжении всей кампании. Но не раз уже заявлялось о том, что, если армянская власть попытается украсть голоса и повторить молдавский сценарий, то она получит революцию. И я уверен, что она ее обязательно получит, потому что армянский народ не готов идти по тому пути, который для Армении сегодня приготовил Никол Пашинян".

ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на нескольких избирательных участках. Даже наблюдатели ОБСЕ указали на множество нарушений в ходе парламентских выборов в Армении, в том числе давление на избирателей.

Фара Карими, специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ:

"Избирательная кампания проходила в крайне конфронтационной атмосфере и сопровождалась риторикой, сеющей рознь. Она была отмечена обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства, что привело к многочисленным уголовным делам против кандидатов и активистов оппозиции, в результате чего многие сторонники оппозиции воздержались от активного участия в кампании".

С такими "предварительными" итогами оказались категорически не согласны в оппозиционном блоке "Сильная Армения", который возглавляет крупный предприниматель Карапетян. Эта партия, к слову, заняла второе место по итогам голосования. Свою кампанию проводила под лозунгом сохранения связей с Россией, что противоречит курсу Пашиняна на максимальное сближение с ЕС и США. Так вот, в заявлении "Сильной Армении" прямо утверждается, что около 100 тысяч голосов были цинично внесены в систему голосования механически - без какой-либо электронной верификации. Фантастические технологии цифровой демократии!

Айк Халатян, руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (Армения):

"Мне кажется, мы увидели, что Пашинян уже анонсировал: он не просто удовлетворится результатами, он намерен полностью уничтожить оппозицию. Ближайшие члены его команды даже прямо заявляют, что это инструменты влияния на державы, имея в виду Россию. И в этой связи мне кажется, что Запад окажет ему полную поддержку в этих действиях, считая, что надо ковать железо, пока горячо. Но я еще одну важную вещь хочу отметить. Они их называют пророссийскими, но, на мой взгляд, это не пророссийские, это проармянские силы, которые просто не заинтересованы в ухудшении отношений Армении с Россией, заинтересованы в развитии этих отношений. Но мы видели тот же опыт, пример Молдавии. И примерно можно предсказать, по какому сценарию это все пойдет".

Правящие политтехнологи сделали ставку на поколение гаджетов. Но за кулисами этого веселого цифрового балагана скрывается совсем не виртуальная действительность. Уличный опрос вскрыл глубокую ментальную пропасть между поколениями. Молодежь, выросшая в смартфонах, радостно кивает головами: для них премьер в тренде, он современный, "флексит" в соцсетях и обещает европейские тусовки. Но стоит журналистам перевести микрофон на людей старшего поколения, как калейдоскоп лайков разбивается вдребезги.