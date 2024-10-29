ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Выборы в Молдове: Санду лидирует благодаря голосам из-за рубежа

На выборах президента на территории Молдовы Александр Стояногло получил более 51 % голосов, однако по итогам подсчета из-за рубежа его опережает Майя Санду.

Действующий президент Молдовы уже объявила о своей победе во втором туре. У нее на данный момент свыше 55 % голосов. К слову, подсчет голосов еще не завершился, но у ее соперника шансы тают.

Впрочем, это уже отработанная стратегия. Еврореферендум прошел ровно по такому же сценарию: внутри Молдовы большинство высказалось против курса страны на вступление в ЕС, но все решили голоса заграничной диаспоры, которая явно и не собирается возвращаться на родину.

Молдова

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все