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Выборы в Молдове: Санду лидирует благодаря голосам из-за рубежа
На выборах президента на территории Молдовы Александр Стояногло получил более 51 % голосов, однако по итогам подсчета из-за рубежа его опережает Майя Санду.
Действующий президент Молдовы уже объявила о своей победе во втором туре. У нее на данный момент свыше 55 % голосов. К слову, подсчет голосов еще не завершился, но у ее соперника шансы тают.
Впрочем, это уже отработанная стратегия. Еврореферендум прошел ровно по такому же сценарию: внутри Молдовы большинство высказалось против курса страны на вступление в ЕС, но все решили голоса заграничной диаспоры, которая явно и не собирается возвращаться на родину.
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