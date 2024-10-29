Выборы в Молдове: Санду лидирует благодаря голосам из-за рубежа

На выборах президента на территории Молдовы Александр Стояногло получил более 51 % голосов, однако по итогам подсчета из-за рубежа его опережает Майя Санду.

Действующий президент Молдовы уже объявила о своей победе во втором туре. У нее на данный момент свыше 55 % голосов. К слову, подсчет голосов еще не завершился, но у ее соперника шансы тают.