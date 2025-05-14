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Выступление "Бурановских бабушек" показали на Евровидении-2025
Организаторы конкурса "Евровидение - 2025" удивили зрителей ностальгическим жестом. В первом полуфинале конкурса, который прошел 13 мая в Швейцарском Базеле, на экранах появилось выступление российской группы "Бурановские бабушки" 2012 года, сообщает Telegram-канал SHOT.
После завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о различных рекордах из истории "Евровидения" и упомянули "Бурановских бабушек" как коллектив с самым большим суммарным возрастов участников - 403 года.
Тогда, в 2012 году, песня Party for Everybody (с англ. - "Вечеринка для всех") заняла второе место, покорив Европу яркими костюмами и невероятной энергетикой.
"Думаю, что рано или поздно каждый человек, каждый народ, независимо от политической ситуации, страны или местонахождения, возвращается к настоящим ценностям, традициям, красоте, чистоте и нравственности. Европа вспомнила "Бурановских бабушек", потому что они - то самое настоящее. Это не переделанные дедушки, от которых уже устали в Европе. Это настоящие русские бабушки, любящие своих детей, семью, оберегающие очаг. Рано или поздно к этому теплу тянется душа любого человека, она тянется к чистому и настоящему", - приводит слова продюсера фолк-группы Ксении Рубцовой РИА Новости.
Для многих поклонников показ выступления "бабушек" стал неожиданностью. Спустя 13 лет их вновь вернули на сцену "Евровидения", правда, лишь на экранах.
Также ведущий напомнил, что изначально конкурс задумывался как политически нейтральный.