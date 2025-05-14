Выступление "Бурановских бабушек" показали на Евровидении-2025

Спустя 13 лет "Бурановских бабушек" вернули на сцену "Евровидения" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7d22c77-7856-4013-8e97-b2d9e121f956/conversions/98eafd88-682f-4e2a-bd97-43329b970727-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7d22c77-7856-4013-8e97-b2d9e121f956/conversions/98eafd88-682f-4e2a-bd97-43329b970727-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7d22c77-7856-4013-8e97-b2d9e121f956/conversions/98eafd88-682f-4e2a-bd97-43329b970727-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7d22c77-7856-4013-8e97-b2d9e121f956/conversions/98eafd88-682f-4e2a-bd97-43329b970727-xl-___webp_1920.webp 1920w

Организаторы конкурса "Евровидение - 2025" удивили зрителей ностальгическим жестом. В первом полуфинале конкурса, который прошел 13 мая в Швейцарском Базеле, на экранах появилось выступление российской группы "Бурановские бабушки" 2012 года, сообщает Telegram-канал SHOT.

После завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о различных рекордах из истории "Евровидения" и упомянули "Бурановских бабушек" как коллектив с самым большим суммарным возрастов участников - 403 года.

Тогда, в 2012 году, песня Party for Everybody (с англ. - "Вечеринка для всех") заняла второе место, покорив Европу яркими костюмами и невероятной энергетикой.

"Думаю, что рано или поздно каждый человек, каждый народ, независимо от политической ситуации, страны или местонахождения, возвращается к настоящим ценностям, традициям, красоте, чистоте и нравственности. Европа вспомнила "Бурановских бабушек", потому что они - то самое настоящее. Это не переделанные дедушки, от которых уже устали в Европе. Это настоящие русские бабушки, любящие своих детей, семью, оберегающие очаг. Рано или поздно к этому теплу тянется душа любого человека, она тянется к чистому и настоящему", - приводит слова продюсера фолк-группы Ксении Рубцовой РИА Новости.

Для многих поклонников показ выступления "бабушек" стал неожиданностью. Спустя 13 лет их вновь вернули на сцену "Евровидения", правда, лишь на экранах.