Взаимные обвинения и нарастающее недоверие: альянс "Пять глаз" находится на грани распада

Противостояние внутри западного блока достигло своего апогея. Знаменитый альянс "Пять глаз" оказался на пороге развала. Положение союза обсудили в программе "Тренды".

Страны отказываются делиться разведывательной информацией и скрывают данные друг от друга. Такого удара по безопасности еще не было.

Разведывательный альянс включает спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Продолжительное время он был окутан тайнами, а его упоминание относили к теориям заговоров.

Шпионский союз позволял участникам обмениваться информацией и предоставлял доступ к инфраструктурным объектам. Нарастающие политические противоречия в странах западного блока вынесли деятельность секретной структуры на всеобщее обсуждение.

Хелен Кларк, премьер-министр Новой Зеландии (1999-2008):

"Проблема "Пяти глаз" сейчас в том, что альянс стал основой для политического позиционирования по самым разным вопросам. Когда я была премьер-министром, никогда не признавалось, что он вообще существует. Это был просто обмен разведывательной информацией. Никто никогда не подтверждал и не опровергал, что "Пять глаз" существует. Если рассматривать его сейчас как основу для совместных заявлений, встреч министров финансов, то ситуация немного вышла из-под контроля".

Поляризация позиций по ключевым вопросам привела к схлопыванию структуры. Британские спецслужбы стараются скрыть свои агентурные сети из общих баз, опасаясь, что Вашингтон может использовать эту информацию против них. В Лондоне обсуждают вариант, при котором американский глаз может полностью закрыться.

США обладают самой обширной сетью военных спутников, и их вклад в общую копилку достигал 90 % информации. Смотреть на мир в "Четыре глаза" - значит полностью ограничить себя в использовании высокоточного оборудования американского производства. На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп не прозрачно дал понять о последствиях прыжка за красные флажки.

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Трамп стремится вышвырнуть из альянса непокорную Канаду. В Вашингтоне стимулируют более покладистое отношение по тарифному противостоянию. Членов канадского парламента уже давно подозревают в работе на спецслужбы других стран. Кризис доверия стал характерной чертой для бывших союзников. Многие из них прищурили глаза в сторону нового главы национальной разведки США Тулси Габбард. Ее обвиняют в связях с Россией и предполагают слив общей информации в Москву.