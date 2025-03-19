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Взаимные обвинения и нарастающее недоверие: альянс "Пять глаз" находится на грани распада
Противостояние внутри западного блока достигло своего апогея. Знаменитый альянс "Пять глаз" оказался на пороге развала. Положение союза обсудили в программе "Тренды".
Страны отказываются делиться разведывательной информацией и скрывают данные друг от друга. Такого удара по безопасности еще не было.
Разведывательный альянс включает спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Продолжительное время он был окутан тайнами, а его упоминание относили к теориям заговоров.
Шпионский союз позволял участникам обмениваться информацией и предоставлял доступ к инфраструктурным объектам. Нарастающие политические противоречия в странах западного блока вынесли деятельность секретной структуры на всеобщее обсуждение.
Хелен Кларк, премьер-министр Новой Зеландии (1999-2008):
"Проблема "Пяти глаз" сейчас в том, что альянс стал основой для политического позиционирования по самым разным вопросам. Когда я была премьер-министром, никогда не признавалось, что он вообще существует. Это был просто обмен разведывательной информацией. Никто никогда не подтверждал и не опровергал, что "Пять глаз" существует. Если рассматривать его сейчас как основу для совместных заявлений, встреч министров финансов, то ситуация немного вышла из-под контроля".
Поляризация позиций по ключевым вопросам привела к схлопыванию структуры. Британские спецслужбы стараются скрыть свои агентурные сети из общих баз, опасаясь, что Вашингтон может использовать эту информацию против них. В Лондоне обсуждают вариант, при котором американский глаз может полностью закрыться.
США обладают самой обширной сетью военных спутников, и их вклад в общую копилку достигал 90 % информации. Смотреть на мир в "Четыре глаза" - значит полностью ограничить себя в использовании высокоточного оборудования американского производства. На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп не прозрачно дал понять о последствиях прыжка за красные флажки.
Трамп стремится вышвырнуть из альянса непокорную Канаду. В Вашингтоне стимулируют более покладистое отношение по тарифному противостоянию. Членов канадского парламента уже давно подозревают в работе на спецслужбы других стран. Кризис доверия стал характерной чертой для бывших союзников. Многие из них прищурили глаза в сторону нового главы национальной разведки США Тулси Габбард. Ее обвиняют в связях с Россией и предполагают слив общей информации в Москву.
Взаимные обвинения и нарастающее недоверие уже привели к сокращению контактов и объемов информации. Если ситуация не изменится, то "Пять глаз" может полностью прекратить свое существование.