WSJ: Западные компании потеряют миллиарды долларов из-за ударов Ирана по энергообъектам
Автор:Редакция news.by
Последствия конфликта на Ближнем Востоке особенно ощутимы для энергетической отрасли. Удары Ирана по энергообъектам обойдутся западным компаниям в миллиарды долларов, пишет Wall Street Journal.
По прогнозам издания, на восстановление поврежденной инфраструктуры уйдут годы, а организации, которые в последние 10 лет активно инвестировали в добычу энергоносителей на Ближнем Востоке, могут столкнуться с серьезными перебоями поставок.
Тем временем нефтеперерабатывающая отрасль Ирана, напротив, ставит исторические рекорды. Добыча нефти в стране достигла 46-летнего максимума. Исламская Республика продает энергоресурсы по самым высоким ценам в истории.