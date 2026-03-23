WSJ: Западные компании потеряют миллиарды долларов из-за ударов Ирана по энергообъектам

Последствия конфликта на Ближнем Востоке особенно ощутимы для энергетической отрасли. Удары Ирана по энергообъектам обойдутся западным компаниям в миллиарды долларов, пишет Wall Street Journal.

По прогнозам издания, на восстановление поврежденной инфраструктуры уйдут годы, а организации, которые в последние 10 лет активно инвестировали в добычу энергоносителей на Ближнем Востоке, могут столкнуться с серьезными перебоями поставок.

Тем временем нефтеперерабатывающая отрасль Ирана, напротив, ставит исторические рекорды. Добыча нефти в стране достигла 46-летнего максимума. Исламская Республика продает энергоресурсы по самым высоким ценам в истории.

