Йеменские хуситы запустили третью ракету по аэропорту в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что направило третью ракету по аэропорту Бен-Гурион в Израиле менее чем за 24 ч. Об этом сообщает РИА Новости.

"Качественная военная операция ракетных войск была направлена ​​на аэропорт в Лоде (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой ракеты. Направленная на аэропорт Лод ракета стала третьей менее чем за 24 ч и успешно достигла своей цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah.

При этом хуситы утверждают, что воздушное движение в аэропорту было прервано почти на час.