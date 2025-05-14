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Йеменские хуситы запустили третью ракету по аэропорту в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что направило третью ракету по аэропорту Бен-Гурион в Израиле менее чем за 24 ч. Об этом сообщает РИА Новости.
"Качественная военная операция ракетных войск была направлена на аэропорт в Лоде (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой ракеты. Направленная на аэропорт Лод ракета стала третьей менее чем за 24 ч и успешно достигла своей цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah.
При этом хуситы утверждают, что воздушное движение в аэропорту было прервано почти на час.
13 мая вечером хуситы также сообщили о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, предупредив авиакомпании о необходимости прекратить туда полеты.